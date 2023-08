Palermo, dopo Broh via anche Silipo. Progetto linea verde a gonfie vele

Il mercato del Palermo continua anche con i movimenti in uscita. L'organico dei rosanero è via via diventato sempre più importante e prima dell'inizio del campionato serve sfoltirlo, così da evitare eccessi in stipendi e ingaggi. Dopo aver ceduto Broh al Sudtirol, il club siciliano ha salutato Andrea Silipo. L'attaccante ex Juve Stabia è passato al Monterosi Tuscia in Serie C. Intanto il Palermo punta sul progetto della sostenibilità e a Corini sono stati affidati diversi giovani molto interessanti. Aljosa Vasic, Sebastiano Desplanches e adesso anche Matteo Prati, vicino all'acquisto tutti insieme fanno 60 anni. La linea dal Palermo targato City Group, è ormai una realtà.