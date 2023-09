Palermo, dopo la sconfitta l’amarezza del tecnico Corini

LA SQUADRA: "Sicuramente il caldo non ha aiutato - ha esordito Eugenio Corini -. La squadra non è stata lucida ed è venuto a mancare qualcosa. Non abbiamo trovato l'occasione giusta, ma ci abbiamo provato. Non so quanti palloni abbiamo portato dentro. Dobbiamo creare delle situazioni ma sono sicuro che più ne creeremo più sarà facile. Lund era stanco e deve ancora adattarsi al nostro lavoro, volevo avere equilibrio con Gomes e forzare con gli attaccanti. A volte il calcio delude, ora dobbiamo pensare a migliorare e sistemare qualcosa per la sfida contro il Venezia". Poi, sugli avversari: "Il loro gol è stato davvero molto bello. Loro hanno fatto la loro gara e noi cercavano di contrattaccare. Conoscevamo le loro caratteristiche, i loro valori, ma nulla..."