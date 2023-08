Palermo, dopo Lund si guarda ancora all’estero per attacco e centrocampo

Si avvia verso la conclusione il mercato del Palermo ma manca ancora qualcosa. Parliamo di quei profili non essenzialmente protagonisti ma utili a puntellare la rosa, anche per non rimanere corti in panchina. Il club di Viale del Fante lavora in particolare su un duplice fronte, quello di un attaccante esterno e un centrocampista. Dopo aver preso il terzino Lund, pare che il target principale dei rosanero possa essere proprio il mercato estero. Rimane comunque un opzione Rivas della Reggina ma il Palermo sta ampliando il numero di profili indagati e lavorando sotto traccia. Presto maggiori novità e nuovi nomi.