Palermo, fatta per Ceccaroni, prolunga Buttaro. Abbonamenti e convocati, le ultime

Manca solo l'ufficialità, ma per Pietro Ceccaroni tutte le strade conducono a Palermo . Il difensore rientrato al Venezia dopo il prestito al Lecce è sotto la lente d'ingrandimento dei rosanero da diversi mesi ormai, con il pressing che è aumentato sempre di più col passare delle settimane. Ed oggi ancora più forte che mai. Le parti si incontreranno nuovamente nel corso di questa settimana. Ed è proprio in quest'occasione che dovrebbe arrivare la fumata bianca per il trasferimento, attesa per i prossimi giorni. Successivamente il giocatore si recherà in Sicilia per sbrigare i vari documenti, come apporre la firma al contratto che lo legherà al suo nuovo club. Oltre che fare le visite mediche.

Intanto oggi il Palermo ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Alessio Buttaro. Questa la nota: Il Palermo FC comunica di aver prolungato il contratto di Alessio Buttaro. Il calciatore si è legato al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2027. “È davvero una grande emozione – dichiara il difensore rosanero – a Palermo ho trovato le condizioni ideali per crescere come uomo e come calciatore. Sono consapevole che soltanto con il duro lavoro ed il vero sacrificio potrò essere utile alla squadra per lottare gara dopo gara e raggiungere gli obiettivi più prestigiosi. Voglio ringraziare il Palermo F.C. e tutta la famiglia del City Football Group per aver creduto in me ed i nostri fantastici tifosi per il loro interminabile sostegno”.