Palermo, fiducia per il trasferimento di Saric. Idea Henderson per sostituirlo

Gli ultimi giorni di mercato del Palermosono volti a quella linea stabilita settimane fa: ingaggiare un attaccante esterno e un centrocampista. Per quanto riguarda il primo, l'interesse rimane su Verdi. Per il secondo, il tutto potrebbe essere velocizzato dalla cessione di Dario Saric all'Antalyaspor. In Turchia ne sono certi e attendono solo l'ufficialità del trasferimento. Perché rosanero hanno aperto al prestito e sono pronti a lasciarlo partire, ma il club turco non è convinto e prova ad abbassare le pretese economiche. Nonostante qualche piccolo intoppo, la sensazione è che presto si giungerà ad un accordo.