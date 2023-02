Palermo frena il Frosinone, Bari si salva al 95′. Perugia gioia in campo dolore fuori

II campionato della Serie B procede spedito e, giornata dopo giornata, ogni punto diventa sempre più pesante e decisivo. Oggi si è giocata la 25^ giornata e c'è da registrare il mezzo passo falso della capolista Frosinone fermato dal Palermo sull'1-1. Rosanero avanti con l'eurogol di Verre da centrocampo, una rete che al Barbera si era già vista in passato. Un destro potente da centrocampo che ha scavalcato incredibilmente il portiere Turati. Rete simile a quella di Miccoli e di Mascara. Il Frosinone pareggia nella ripresa ma lo stop per la squadra di Grosso arriva dopo sei vittorie di fila. Il Cittadella rimonta da 0-2 e stende 3-2 la Reggina. Gli uomini di Inzaghi restano in dieci all’intervallo per l’espulsione di Fabbian, la formazione di Gorini sfrutta la superiorità numerica nella ripresa e recupera il doppio svantaggio. Poi all'86' si prende i tre punti con il gol decisivo di Carriero. Non riesce a uscire dalla crisi la Reggina: è la quarta sconfitta consecutiva. Stellone vince al debutto con il Benevento, cade il Brescia al Vigorito: Possanzini non inverte la rotta, è il sesto ko di fila per il club di Cellino. Successo anche per l’Ascoli sul campo del Parma. Pareggia Oddo alla prima sulla panchina della Spal: 1-1 con il Como. Finisce senza reti Cosenza-Sudtirol, Poluzzi para un rigore a Marras. Gioia in campo dolore fuori per la morte dell'ex allenatore Castagner per il Perugia che vince il derby umbro con la Ternana per 3-0 con i gol di Luperini (doppietta) e Santoro. Il Cagliari passa in vantaggio a Bari ma dopo il gol di Lapadula al 2' (poi espulso al 56') viene raggiunto da Antenucci su rigore al 94'.