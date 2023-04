Palermo frenato in casa dal Cosenza (0-0)

Si è conclusa con un pareggio a reti bianche la 32a giornata di Serie B. Il Palermo è stato frenato dal Cosenza al Barbera con i calabresi molto intraprendenti nel finale con un gol fatto ma annullato per millimetrico fuorigioco e poi con una conclusione che ha sfiorato il palo. Il Palermo ha avuto le sue buone occasioni da rete ma non è stato preciso negli ultimi metri con una fase offensiva opaca. Sesto pareggio nelle ultime nove per il Palermo che vede la zona playoff allontanarsi. Il Cosenza invece raccogli un punto importante per la salvezza.