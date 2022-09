Palermo-Genoa, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:30 per la quinta giornata di Serie B.

Serie B in campo questa sera, venerdì 9 settembre 2022 alle ore 20:30. Tocca a Palermo-Genoa aprire le danze della quinta giornata della cadetteria. Big match al Renzo Barbera e grande spettacolo, in campo e sugli spalti.

Quattro punti in classifica per i padroni di casa del Palermo allenati da Corini , 8, invece, quelli del Genoa di mister Blessin . La sfida odierna del Barbera sarà un super big match tra due potenze che sognano in grande.

Rosanero che dovranno riscattare il k.o. contro la Reggina, Grifone reduce dal pari in goleadea (3-3) contro il Parma. Out Bettella per i palermitani, stesso discorso per Gudmunsson per i liguri.