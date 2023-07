Palermo, Gomes: “Ritiro molto importante, vogliamo essere competitivi”

“Vogliamo raggiungere il maggior risultato possibile, migliorare quello che è stato lo scorso anno. Sappiamo che potevamo fare di più ma non siamo riusciti e ora vogliamo fare meglio” ha dichiarato Claudio Gomes, calciatore del Palermo. Il centrocampista, direttamente dal ritiro di Ronzone, ha parlato della nuova stagione e delle ambizioni, individuali e di gruppo: “Il ritiro è stato molto importante per noi. Ci ha permesso di costruire le fondamenta per una nuova stagione, così da essere competitivi sin da subito.