Palermo, Gomes: “Sogno la Serie A. Corini simile a Guardiola per una…”

Il centrocampista non ha dubbi e punta a vincere la Serie B per afferrare la promozione: "È quello il nostro obiettivo e il posto dove merita di stare il Palermo"

"Sono un giocatore del Palermo, non c’è dubbio. So che il City è una grande famiglia e sono contento di farne parte, ma sono concentrato solo sul Palermo" . È con queste parole che Claudio Gomes ha messo in chiaro la situazione. Il calciatore del Palermo ha concesso un'intervista alle colonne de La Repubblica , dove si è espresso riguardo diversi argomenti quali Manchester City, allenatore e obiettivi individuali e di squadra.

SQUADRA: "Il mio sogno è raggiungere la promozione. È l’obiettivo di ognuno di noi, del club e anche dei tifosi. Tutti vogliono vedere il Palermo in serie A, perché quello è il suo posto. Corini dice che sono un giocatore molto intelligente? È un piacere sentirlo dal tuo allenatore e una fiducia che spero di ripagare. Gioco dove vuole lui. Certamente mi trovo a mio agio davanti alla difesa, ma so bene che posso esprimermi anche da mezzala". E proprio mantenendo come oggetto del discorso il tecnico rosanero, Gomes ha tentato un paragone leggermente improvvisato: "Mi ricorda Guardiola per un particolare... Approcciano le partite in modo diverso, ma tutti e due amano giocare bene per vincere. Poi sono molto bravi a trasmettere energia al gruppo".