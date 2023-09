Palermo, Gomes: “Stagione ancora lunga, dobbiamo rimanere concentrati”

"Sono venuto al Palermo perché attratto dal progetto, poi è una piazza importante con una storia alle spalle. Volevo un'altra sfida ed eccomi qui". Queste le parole di Claudio Gomes, giovane centrocampista su cui il Palermo ha deciso di scommettere lo scorso anno. E lui stesso è convinto di trovarsi al posto giusto, in quello che è il club maggiormente favorito alla promozione in Serie A questa stagione. Ma il francese non vuole lasciare nulla al caso: "Abbiamo iniziato bene, ma la stagione è lunga e dobbiamo rimanere concentrati e sullo stesso treno tutti insieme - ha dichiarato al portale TribalFootball.com -. Per quanto mi riguarda, voglio essere importante per la squadra e fare un buon numero di prestazioni. Il mio obiettivo è migliorare rispetto alla passata stagione e provare a raggiungere la Serie A".