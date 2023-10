Palermo, Henderson: “Contento del gol, il clima qui è impressionante”

"Sono contento di aver fatto gol oggi e di portare tre punti a Palermo". Ha esordito così in mixed zone il centrocampista Liam Henderson , autore del gol che ha portato in vantaggio il Palermo indirizzando la gara in casa del Modena. Per lui una emozione immensa, che arriva nel giorno del compleanno della madre: "Oggi compie 54 anni, lo dedico a lei e mia nonna".

LA GARA: Una sfida molto complicata cui il Palermo è riuscito a far fronte a testa alta. Perché il Modena in casa si è dimostrata una grande squadra, solida e pronta a combattere: "Devo fare anche i complimenti al Modena perché oggi hanno giocato quasi tutta la partita in dieci mettendoci in difficoltà – ha detto il centrocampista del Palermo elogiando gli avversari -. La cosa importante però è che siamo rimasti insieme, come squadra è questa la nostra forza". Passando poi al campionato: "La Serie B è difficile ma la affronteremo anche con l'aiuto dei nostri tifosi. Ci hanno aiutato tanto pur lontano dal Barbera, la loro spinta è fondamentale per noi".