Palermo, Henderson: “Detto subito si al trasferimento, qui vivono di calcio….”

Il Palermo ha presentato ai tifosi uno dei suoi ultimi colpi in entrata, Liam Henderson . Il centrocampista era nel mirino dei rosanero da diverso tempo ed è arrivato dall'Empoli dopo una lunga trattativa, certo non per colpa sua: "Quando ho ricevuto la chiamata del Palermo, ho detto subito di 'si' al mio agente - ha dichiarato in conferenza stampa il centrocampista -. Poi c’è voluto un po’ perché l’affare andasse in porto, ma questi sono i tempi tecnici del calciomercato" . Lo scozzese è il primo della storia del club e ha esordito nella straripante vittoria contro la Reggiana. Conosceva già mister Corini e teneva stretti i bei ricordi: "Con Corini ho fatto un anno a Lecce, la mia miglior stagione. E' stato uno dei motivi che mi ha fatto decidere per il trasferimento".

Ma non solo Corini, anche una piazza - quella rosanero - che tanto gli ricorda quella di casa. Liam Henderson ha paragonato il tifo presente nel sud Italia con quello caloroso degli stadi scozzesi: "A Palermo vivono per il calcio, proprio come nella mia terra - ha dichiarato il centrocampista -. E per noi calciatori questo supporto è molto importante: dobbiamo dare il massimo per il popolo rosanero, noi è come se andassimo in ‘guerra’ per loro".