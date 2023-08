Palermo, idea Crisetig, ufficiale Di Francesco

Il calciomercato è ancora aperto ed ilPalermo prova un ultimo colpo per rinforzare il centrocampo. Vista la sempre più probabile partenza del centrocampista SamueleDamiani, destinato a vestire la maglia della Juventus Next Gen, i rosanero sono alla ricerca di un sostituto. I nomi al vaglio sono tre con uno che parte leggermente più avvantaggiato e si piazza in pole. Parliamo di Lorenzo Crisetig, classe ‘93 che potrebbe ritrovarsi svincolato per l’esclusione della Reggina dal campionato di Serie B. Inoltre, è un vecchio pallino del club di Viale del Fante e si adatterebbe alla perfezione per caratteristiche. Le alternative prese in considerazione sono Filip Jagiello del Genoa e Charles Pickel della Cremonese.