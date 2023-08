Palermo, il Cagliari rilancia per Prati. Rinaudo: “Vedremo nei prossimi giorni”

Il mercato del Palermo appare bloccato da una trattativa, quella riguardante Matteo Prati. Il giovane centrocampista è considerato un'ottima prospettiva ed in linea con il progetto dei rosanero. Per questo motivo lo vogliono a tutti i costi. Il club siciliano ha già raggiunto un accordo con la Spal, club che ne detiene il cartellino, e ora attende solo la risposta del calciatore che tarda ad arrivare. Perché su di lui c'è anche il Cagliari, destinazione preferita dal talento che nelle ultime ore pare abbia rilanciato. L'ufficialità dovrebbe arrivare entro la prossima settimana. Lo ha confermato anche il direttore sportivo del Palermo, Leandro Rinaudo: "C’è una trattativa in corso e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni - ha dichiarato il d.s. ai microfoni di Mediaset -. Sono stati diversi i riscontri per capire se fosse un'operazione fattibile o meno. Presto sapremo la verità".