Palermo, il ds Rinaudo a Manchester per incontrare il City Group: il motivo

Il direttore sportivo del Palermo Leandro Rinaudo dopo il mini ritiro di settembre della squadra è volato nuovamente in Inghilterra per incontrare il City Group nella città di Manchester. Nelle prossime ore il dirigente rosanero sarà impegnato in alcune riunioni con la proprietà in cui si discuterà soprattutto di mercato con il club rosanero che ha la necessità di trovare un sostituto di Elia, che salterà praticamente tutta la stagione, sulla corsia destra d’attacco.