Palermo, il futuro di Soleri rimane un rebus. Intanto si pensa al sostituto

I tifosi chiedono la permanenza, la società riflette. Il futuro di Edoardo Soleri è ancora tutto da scoprire e guai a dare per scontata una permanenza al Palermo, l'attaccante potrebbe salutare e volare in direzione Pisa o altri club della serie cadetta. E la rovesciata in amichevole contro il Bologna non ha fatto altro che accendere le attenzioni sul calciatore. Per cui i rosanero riflettono su un possibile sostituto in caso d'addio. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il primo obiettivo per l'attacco è Andrea La Mantia, centravanti in uscita dalla Spal particolarmente ambito in Serie B. Ad oggi, quella del 32enne appare come una semplice idea di mercato e niente più. Prima bisogna risolvere il nodo Soleri.