Palermo, il saluto di Accardi: “Non piangere perché è finita, sorridi perché è successo”

Un lungo messaggio dopo la risoluzione del contratto col Palermo. Così ha salutato i tifosi rosaneroAndrea Accardi, che attraverso la sua pagina Instagram ha condiviso il suo pensiero. "Spiegare a parole quello che ho vissuto in questi anni sarebbe riduttivo ma ci tengo a ringraziare le tantissime persone che ho conosciuto in questo magnifico e lunghissimo viaggio che nella tappa finale ci ha regalato una promozione magnifica in Serie B.