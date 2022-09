Palermo, in arrivo Claudio Gomes dal Manchester City

Nuovo innesto per la squadra di Corini

Il Palermo piazza la prima operazione in sinergia dell'era City Group col Manchester City. I rosanero si preparano ad accogliere Claudio Gomes, mediano classe 2000 di proprietà dei Citzens. Il calciatore, ha firmato il proprio contratto biennale con il Palermo. Di nazionalità francese, piede destro, 180 cm, Gomes è un centrocampista duttile capace di giocare anche in più ruoli all'interno del reparto difensivo. È cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Paris Saint-Germain prima di trasferirsi in Inghilterra.