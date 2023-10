Palermo, Insigne: “Abbiamo un obiettivo dichiarato, ma guardiamo a partita”

Che sia in casa o in trasferta, non ci sono problemi per il Palermo che con grande tenacia colleziona altri tre punti. Ora sono 19, ad un passo dal Parma primo. Ma non bisogna farsi appannare la vista dai numeri come detto da Roberto Insigne , il quale ricorda l'obiettivo prefissato ad inizio campionato ed intende portarlo a termine.

OBIETTIVO: "Secondi in classifica? Noi da inizio anno abbiamo un obiettivo ben dichiarato che sanno tutti, ma guardiamo partita per partita - ha dichiarato Insigne ai microfoni di Radio Time -. Ovviamente siamo contenti di questo avvio prepotente, ma è ancora presto per parlarne e non dobbiamo pensarci. Piuttosto proviamo a continuare in questo modo. Scaramanzia? No, non centro ed io non ho nessun rito". Tornando sulla trasferta di Modena, poi: "Vinto una partita molto importante, perché andavamo ad affrontare un'ottima squadra. Ci tengo a ringraziare i tifosi che, anche in trasferta, ci permettono di giocare sempre con l’uomo in più. Spero di segnare più gol rispetto all’anno scorso, anche se ammetto che quest’anno mi interessa di più avere continuità e aiutare la squadra".