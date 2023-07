Palermo, Insigne: “Già ottime impressioni, vogliamo la Serie A ma…”

L'attaccante non vede l'ora che cominci la stagione, vuole tornare in Serie A ma non alzare troppo le aspettative: "Camminiamo con i piedi di piombo"

Tanta voglia di far bene, come ampiamente dimostrato in amichevole contro la rappresentativa Bassa Anaunia. Il nuovo arrivato Roberto Insigne si è presentato in conferenza stampa per parlare degli obiettivi stagionali, confermando il Palermo come destinazione preferita: "Ho detto subito di si al Palermo, non è stato difficile. Mi sono unito da poco e ho già ricevuto ottime impressioni, sia sul gruppo squadra che l'ambiente". Poi due parole sull'impostazione tattica studiata da Eugenio Corini: "Sono sempre stato un esterno da 4-3-3, ma mi metto a disposizione della squadra. Dove il mister mi chiederà di giocare giocherò".