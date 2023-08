Palermo, interesse dalla B per Dario Saric e un club si fa avanti

Non è assicurato il futuro di Dario Saric al Palermo. Il centrocampista è arrivato solo un anno fa in rosanero e potrebbe partire in presenza di importanti offerte di mercato. Secondo quanto riportato da La Repubblica, al momento si registra un forte interessamento da parte del Bari che ha chiesto informazioni e potrebbe presto dare l'offensiva decisiva. Operazione dettata anche dalla necessità dei galletti di rinforzare il reparto offensivo, ma che non sarebbe alternativa alla trattativa già in corso per Malcom Edjouma. Insomma, se arriva uno potrebbe arrivare anche l'altro.