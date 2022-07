Palermo, la dirigenza ha scelto Corini

Dopo le dimissioni di Silvio Baldini, il Palermo è a caccia di un nuovo allenatore. Ieri si è parlato di Claudio Ranieri ma oggi la dirigenza rosanero sembra aver scelto Eugenio Corini. Si sta in queste ore cercando una intesa a livello contrattuale. Corini la scorsa stagione ha allenato il Brescia ma nella stagione 2016-17 ha guidato il Palermo in Serie B. Ma da giocatore ha indossato per quattro anni la maglia rosanero esattamente dalla stagione 2003-07 collezionando 129 presenze e mettendo a segno 25 reti. Adesso è possibile il suo ritorno sulla panchina rosanero.