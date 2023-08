Palermo, l’agente di Morutan: “Difficile rientro in Italia, il suo stipendio…”

L'agente del calciatore dà la priorità alla permanenza in Turchia, tutto per lo stipendio troppo elevato di Morutan

"Morutan ha uno stipendio molto alto per la Serie B italiana. L’anno scorso ha già rinunciato a qualcosa per venire in Italia, ma vedremo...". Queste le parole di Giovanni Becali, agente di calciomercato al servizio di calciatori quali proprio Olimpiu Morutan. Il centrocampista è un obiettivo del Palermo, che lo corteggia da giorni ormai ma il "si" continua a non arrivare. L'agente lo ha spiegato ai microfoni di TuttoMercatoWeb, attingendo a quella che potrebbe essere un'operazione troppo onerosa per la casse dei rosanero.