Palermo, l’Antalyaspor stravolge i piani e si inserisce per Saric

L'obiettivo era concludere la sessione con qualche colpo sulla fascia sinistra e affrontare il campionato compatti e uniti, ma il Palermo non ha fatto i conti con l'interesse estero. L’Antalyaspor vuole Dario Saric. Il club turco si è inserito prepotentemente tramite l'entourage del centrocampista e punta ad ingaggiarlo già quest'estate. Al momento si tratterebbe solo di una fase interlocutoria, dove si cerca di capire se il giocatore è interessato o meno all'offerta. In ogni caso, priorità dei rosanero sarebbe quella di chiudere il prima possibile la sessione. Per cui si cercherà di evitare la cessione, magari sparando alto con le richieste economiche e allontanando l'interesse.