Palermo, l’ex Amauri: “Che bello vedere il Barbera così vivo”

Certi amori non passano mai, nemmeno con gli anni. La dimostrazione è il sentimento che Amauri Carvalho de Oliveira, conosciuto da tutti come Amauri, ha per i colori rosanero e per la città di Palermo. E non manca mai di dimostrarlo. L'ex attaccante si è espresso tramite profili social e parlato della sfida casalinga contro la Feralpisalò. È letteralmente rimasto stregato dalla risposta del Barbera: "Sempre bello vedere così tanto entusiasmo dai tifosi, poi uno stadio così vivo è mozzafiato". Lui non ha mai fatto mancare il suo supporto a distanza per il Palermo e, quest'anno, i tifosi lo vogliono ancora più vicino. Uno, addirittura, gli ha chiesto di raggiungerli in curva nord e Amauri ha risposto con un emoticons e le mani alzate. Quasi a dire: "Beh vorrei, ci proverò ma non prometto nulla a nessuno".