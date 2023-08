Palermo, l’ex Massolo: “Punteranno in alto, la piazza lo merita e…”

"Il Palermo quest’anno si toglierà tante soddisfazioni. Punteranno in alto, perché lo merita la piazza così come la squadra. È una B in cui ci sono sei-sette squadre che possono vincere e tra queste metterei il Palermo, non ho dubbi". Queste le parole di Samuele Massolo, ex rosanero che proprio quest'estate è passato al Vicenza. L'estremo difensore conserva con gelosia i suoi ricordi in Sicilia con la maglia del Palermo. Tanti sono stati i momenti alti, ma anche bassi, che gli sono rimasti nel cuore, stampati, indelebili.