Palermo, Lucioni: “Lecco? Preso gol evidenti. Ora pensiamo alla Samp”

SCONFITTA: "Per lunghi tratti abbiamo fatto anche una buona gara per quanto riguarda il possesso ma non siamo riusciti a concretizzare - ha confermato Lucioni in sala stampa -. Con un pizzico di furbizia e attenzione in più avremmo potuto evitare dei gol, ma esamineremo tutto col mister". Continuando, il difensore ha parlato di una prospettiva di miglioramento per le prossime uscite casalinghe e non: "Ora dobbiamo migliorare nell'equilibrio. In questo campionato funziona così, devi essere equilibrato in ogni partita e noi non lo siamo stati di recente. Anche la sfortuna e il portiere hanno fatto la loro parte, è vero. Le occasioni ci sono state e la volontà questa squadra la mette sempre, tutti i giorni, lavorando al massimo. Ci aspettano giorni difficili per preparare una gara contro una delle favorite come la Samp che sta avendo difficoltà oggettive e ci aspetterà col coltello tra i denti".