Palermo, Lund verso l’esordio contro la Reggiana. Di Francesco arriva oggi

L'ultimo arrivato in casa Palermopotrebbe scendere in campo già il prossimo martedì. Kristoffer Lund va verso l'esordio per la prossima sfida di campionato contro la Reggiana e i motivi sono essenzialmente due. Uno perché non ci sono alternative. Aurelio è tornato ad allenarsi e ha qualche minuto sulle gambe, ma non regala certezze a Corini. Lo stesso anche Ceccaroni, che in ogni caso sarebbe da "adattare" in quella porzione di campo. Per cui l'ipotesi più probabile pare possa essere proprio l'esordio dal primo minuto del terzino danese. Anche perché - seconda motivazione - lo stessi ha regalato buone sensazioni nei suoi primi giorni da rosanero. D'altro canto, la nuova settimana dovrebbe portare un volto nuovo al club di Viale del Fante. PerchéDi Francesco dovrebbe arrivare proprio oggi, e sbrigare tutte le visite del caso prima di esser annunciato in via ufficiale dal club.