Palermo manca la vittoria contro il Legnago. A Brunori risponde Rocco

Contro il Legnago, squadra che milita in Serie C, il Palermo non va oltre il pareggio. Match che si è concluso con il risultato di 1-1 al centro sportivo Pineta di Pinzolo. A segno nel primo tempo Brunori, nella ripresa Rocco su calcio di rigore. La squadra di Corini soprattutto nella ripresa ha sciupato tante occasioni da rete dopo aver giocato bene i primi 45'. La maggiore qualità in campo dei siciliani si è vista a tratti ma è sempre calcio d'estate e poi va detto che il mister rosanero ha sperimentato alcune soluzioni tattiche con il doppio regista con Gomes accanto Stulac. Risultati ottimali con uscite dal basso di qualità, buon pressing e azioni di prima: nella prima mezz’ora il Palermo gioca molto bene. Nel secondo tempo è mancata la lucidità sottorete ma anche per le gambe pesanti. Nella giornata di domani la squadra rosanero effettuerà una seduta mattutina.