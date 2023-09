Palermo, Mancuso: “Felice per il gol, l’importante è farsi trovare pronti”

L'attaccante è al settimo cielo per il gol vittoria segnato contro l'Ascoli: "Sono entrato per dare un po’ di vivacità all’attacco ed è andata alla grande"

Fermatosi in mixed zone, Leonardo Mancuso ha parlato della vittoria in extremis del Palermo in casa dell'Ascoli. L'attaccante ha segnato il gol che ha deciso la gara proprio nei minuti finali del match, facendo esplodere di gioia compagni e tifosi.

SULGOL: In primis, Leonardo Mancuso ha parlato dell'azione che lo ha portato a segnare il gol. Un grazie va al compagno Ceccaroni, che con il suo intervento ha favorito il piazzamento dell'attaccante. "È nato tutto da un angolo finale, quelle azioni dove di tattica ce ben poco e bisogna cercare di metterla dentro e crederci. La palla l’ha toccato Ceccaroni davanti a me, me la sono ritrovata lì e sono stato pronto e bravo a spingerla dentro. L’affetto della gente è qualcosa di straordinario, quello che dobbiamo fare noi è continuare a renderli felici come fatto finora".