Palermo, Mancuso: “Sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma pensiamo alla Samp”

L'attaccante è deluso per la sconfitta, ma speranzoso per il futuro: "Ci siamo riuniti, vogliamo fare bene anche per rendere felici i nostri tifosi"

"Le partite si possono vincere o perdere ma sappiamo in cosa dobbiamo migliorare" . Con queste parole Leonardo Mancuso ha parlato della sconfitta di domenica contro il Lecco. Una doccia fredda per il Palermo , rimasto estremamente sorpreso dalla prestazione degli avversari ed in estrema difficoltà nel raggiungere e gonfiare la porta avversaria.

SCONFITTA: "È stata una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca. È chiaro che spesso da queste si impara tanto e dobbiamo essere bravi a cogliere gli spunti positivi per migliorare. Alla fine ci siamo riuniti in mezzo al campo col mister, è stato un momento di unione" ha dichiarato Mancuso ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero. Secondo l'attaccante, la sconfitta può innescare una serie di sentimenti che rafforzino il gruppo squadra. Successivamente ha messo nel mirino la prossima sfida di campionato contro la Sampdoria: "Dispiace aver perso soprattutto per i nostri tifosi, stiamo già pensando al futuro. Oggi siamo riuniti al centro sportivo per lavorare insieme, sabato c'è la Sampdoria. Sappiamo di andare ad affrontare una squadra forte che è retrocessa e che vuole fare un campionato di un certo tipo, ma noi dobbiamo guardare in casa nostra. Ci prepareremo al meglio per affrontare questa sfida".