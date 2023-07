Palermo, Mancuso: “Trattativa veloce, non ho esitato. Il mio obiettivo è…”

L'attaccante ha parlato della trattativa e degli obiettivi, individuali e di squadra. Poi due parole sull'inserimento in squadra facilitato dalle amichevoli pre stagionali

Direttamente dal ritiro di Ronzone, il nuovo acquisto del Palermo Leonardo Mancuso ha parlato ai microfoni di Mediagol. In prima battuta, l'attaccante si è espresso sull'emozione della chiamata arrivata da un club così importante: "Col Palermo è stata una trattativa molto veloce. Da un lato perché loro volevano costruire la squadra subito, dal ritiro, così da arrivare pronti al campionato. Dall'altro perché io non ho esitato. Far parte del City Football Group è una bellissima esperienza che voglio vivere". Riguardo gli obiettivi, poi: "Il mio va di pari passo con quello del club. Voglio aiutare la squadra, ma da attaccante ambisco a fare gol. Cercherò di farmi trovare pronti sotto ogni punto di vista.".