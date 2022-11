Palermo, Marconi: “Ci godiamo il momento. Contento per la porta inviolata”

Ivan Marconi , difensore del Palermo , ha parlato dopo la vittoria di ieri contro il Parma, festeggiando il successo colto dalla squadra contro l'ostica squadra di Pecchia . Queste le sue parole in conferenza stampa:

”È un emozione bellissima, ci tenevo a fare il mio primo gol in serie B. Ogni tanto è giusto che anche un difensore si tolga questa soddisfazione. Sicuramente queste due vittorie danno ossigeno, come abbiamo visto la B è un campionato particolare, con due vittorie di puoi rialzare. Ci godiamo il momento e guardiamo gara dopo gara. Non prendiamo gol da tre partite e sono molto contento di questo. Nel secondo tempo il mister ci ha messo a 3 ed avevo più compiti da marcato e avevo davanti Vazquez, quindi ho cercato di rattoppare il più possibile e sono contento. Anche a Modena abbiamo avuto la stessa impronta nelle ripartenze, il Parma è anche vero che aveva diverse assenze, ma chi ha giocato oggi è di prima fascia".