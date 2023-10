Palermo, Mateju e Valente tornano in gruppo. Di Mariano ancora out

Mateju e Valente tornano ad allenarsi in gruppo, contro lo Spezia si ma con le dovute precauzioni. Di Mariano e Buttaro ancora out

Giungono buone notizie per Eugenio Corini dall'infermeria rosanero. Secondo quanto riportato dallo stesso Palermotramite nota ufficiale, sia il terzino Ales Mateju che il jolly Nicola Valente sono tornati a disposizione. I due erano ai box da diverse settimane e ora pare siano del tutto recuperati. Questo venerdì sono tornati in gruppo e ad allenarsi insieme al resto della squadra. La strada verso il rientro è ora in discesa. Ricordiamo che l’esterno offensivo ex Carrarese aveva riscontrato problemi all'adduttore, che lo avevano costretto a saltare le ultime quattro partite contro Cosenza, Venezia, Südtirol e Modena. La sua ultima apparizione risale a settembre, quindi il rientro lunedì contro lo Spezia dovrebbe avvenire con le dovute precauzioni. Meno entusiasmanti invece sono le notizie riguardo le condizioni di Alessio Buttaro e Francesco Di Mariano, che restano nella lista indisponibili e da valutare prossimamente.