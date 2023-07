Palermo, Mateju: “Puntiamo alla promozione. Avremo tutti contro, ma noi…”

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, Ales Mateju si è detto carico per la nuova stagione. Il difensore del Palermo è rimasto ai box per diverso tempo a causa di un infortunio, ma ora è pronto a tornare in campo e non vede l'ora: "Si, sono pronto. Ho superato i vari dolori e adesso voglio solo tornare ad allenarmi con i compagni". Il calciatore ceco ha poi parlato delle ambizioni del club per il prossimo anno, con un importante obiettivo da raggiungere: "Non ho dubbi quando dico che vogliamo andare in Serie A. Certo, tutti saranno contro di noi e daranno il massimo, ma per fortuna noi abbiamo una grande famiglia e una società alle spalle, il City Group".