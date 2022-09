Palermo, Mirri: “Vogliamo la Serie A perchè non ci manca nulla oggi”

In conferenza stampa nella sede di Manchester, è intervenuto il presidente del Palermo, Dario Mirri. Il patron rosanero ha detto la sua questa esperienza inglese e su vari temi di stretta attualità. "L'esperienza di questi giorni deve farci riflettere. Dobbiamo realizzare a Palermo una struttura bella come questa visto che per adesso noi siamo ospiti al "Tenente Onorato". Si parte molto indietro ma la struttura in fase di realizzazione di Torretta sarà funzionale per un centro sportivo all'avanguardia. L’integrazione col City Group richiede tanto lavoro e responsabilità. Abbiamo tutto per poter andare avanti. Noi vogliamo arrivare in Serie A, è un sogno e un obiettivo ma non abbiamo una tempistica certa. Il campionato di Serie B è difficilissimo e in A possono andare tante squadre, in C faccio fatica a trovarne quattro che possono retrocedere. E' complicato e ci vuole tempo per fare il salto di categoria ma non voglio tradire il sentimento dei tifosi e non posso sapere quando questo avverrà. Dipende da noi visto che oggi non ci manca nulla per centrare la promozione”.