Palermo-Modena, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questa sera alle 20:30 per il match di Serie B.

Redazione ITASportPress

Palermo-Modena si gioca oggi, venerdì 17 marzo 2023 alle ore 20:30 per il campionato di Serie B. Anticipo per le due formazioni chiamate a fare risultato in un match molto atteso.

Palermo-Modena, le ultime Sarà scontro diretto tra Palermo e Modena. Le due formazioni si trovano rispettivamente a 39 e 38 punti. Il tecnico dei rosanero Corininon avrà a disposizione Brunori, mentre Di Mariano tenta un recupero in extremis. In avanti ci saranno quindi Soleri, Valenti e Tutino. In mezzo al campo Saric, Gomes e Verre.

Negli ospiti di mister Tesser spazio a Strizzolo in avanti con Tremolada e Falcinelli alle sue spalle. In mezzo al campo dovrebbe toccare a Armellino, Magnino e Gerli.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Palermo e Modena andrà in scena, come detto, oggi, venerdì 17 marzo 2023 alle ore 20:30. L'anticipo del campionato di Serie B sarà una sorta di match diretto per le ambizioni da playoff delle due squadre.

La gara sarà trasmessa in diverse modalità. In primis su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno assistere allo streaming sulle Smart TV compatibili, su Playstation 4 e 5, Xbox One S e X, Series X ed S, Sky Q, TIMVision, Amazon Fire e Google Chromecast.

La sfida di Serie B potrà essere vista anche su Sky e Helbiz Live anche in streaming.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli, Mateju, Nedelcearu, Graves, Aurelio; Saric, Gomes, Verre; Tutino, Soleri, Valente. Allenatore: Corini

MODENA (4-3-2-1): Gagno, Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Armellino, Magnino, Gerli; Tremolada, Falcinelli; Strizzolo. Allenatore: Tesser