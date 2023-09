Palermo, multa da 3 mila euro inflitta dal Giudice Sportivo. Verso l’Ascoli…

Anche il Palermo tra i club multati per la scorsa giornata di Serie B. I rosanero sono fini sotto la lente d'ingrandimento del Giudice Sportivo a causa dei propri tifosi, che nella sfida contro la Feralpisalò hanno lanciato diversi oggetti sul terreno di gioco. Per questo motivo, multa da 3 mila euro che il club siciliano dovrà pagare. Per la prossima giornata, la quinta, il Palermo sarà invece ospite dell'Ascoli e la sfida andrà in scena sabato 16 settembre alle ore 14:00. Su questo fronte Corini può fare un sospiro di sollievo visto che gli avversari pare possano non arrivare al meglio delle proprie possibilità. Come confermato dal sito ufficiale del club, Adjapong dovrebbe saltare l'appuntamento così come Tavcar. D'altro canto ai rosanero mancherà una pedina importante come Roberto Insigne, che ha subito un allusione all'adduttore e rimarrà ai box per diverse settomane.