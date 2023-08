Palermo, nodo a centrocampo: Jagiello o Vignato per sostituire Damiani

A pochi giorni dalla chiusura del mercato, il Palermo ha ancora necessità di effettuare un colpo a centrocampo. Con l'addio sempre più probabile di Damiani verso la Juventus Next Gen, i rosanero avranno la liquidità necessaria per affrontare un nuovo ed ultimo movimento in entrata. Il nome in cima alla lista del duo Rinaudo-Bigon è quello di Filip Jagiello del Genoa. Giocatore non è indispensabile per il progetto tecnico dei rossoblù e Corini, che già lo ha allenato al Brescia, lo vuole con se in Serie B. In alternativa si potrebbe puntare anche su Emanuel Vignato del Bologna. Nelle ultime ore, inoltre, il Palermo ha presentato Henderson e in queste ore renderà ufficiale anche il trasferimento di Di Francesco.