Palermo-Parma, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 16:15 per la dodicesima giornata di Serie B.

Palermo-Parma si gioca oggi, sabato 5 novembre 2022 alle ore 16:15 per la 12^ giornata del campionato di Serie B. Grande attesa al Renzo Barbera per la gara tra la squadra di mister Corini e quella di mister Pecchia.

Palermo-Parma, le ultime Padroni di casa del Palermo a quota 12 punti in classifica e reduci dalla vittoria esterna contro il Modone. Ospiti del Parma che, invece, si trovano a 19 punti in classifica e arrivano dal successo di misura contro il Como. Mister Corini dovrebbe affidarsi ancora a bomber Brunori in attacco con Valente e Floriano a chiudere il tridente. Pecchia con alcune problematiche soprattutto tra i pali. In avanti, invece, Hainaut, Vazquez, Tutino dovrebbero giocare con Benedyczak.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Palermo-Parma andrà in scena, come detto, oggi sabato 5 novembre 2022 alle ore 16:15 per la 12^ giornata del campionato di Serie B. Per seguire il match del Renzo Barbera sarà possibile usufruire di diverse modalità. Come sempre, saranno DAZN, Sky ed Helbiz Live a dare modo agli appassionati di vedere la partita.

Con DAZN si potrà seguire il match tramite decoder Tim Vision o su smart TV, con Sky via satellite e con Helbiz via Prime Video. In streaming si potrà vedere la sfida sempre con DAZN su app e sito ufficiale, oppure con l'app di Sky Go, Now TV, App e canale Prime Video di Helbiz Live.

Probabile formazione Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Devetak; Segre, Gomes, Broh; Valente, Brunori, Floriano

Probabile formazione Parma (4-2-3-1): Corvi; Delprato, Osorio, Valenti, Bonny; Sohm, Estevez; Hainaut, Vazquez, Tutino; Benedyczak.