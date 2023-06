Palermo, per Ceccaroni accordo con Venezia ad un passo

Il d.s. Rinaudo non molla il difensore e alza la posta in palio: accordo ad un passo con il Venezia

Dopo aver virtualmente concluso la trattativa per il passaggio di Andrea Lucioni, il Palermo punta a chiudere in tempi brevi anche quella per un altro obiettivo. Perché nei piani dei rosanero per il prossimo anno vi sarebbe anche Pietro Ceccaroni, difensore esperto del Venezia e pupillo del d.s. Leandro Rinaudo. E se prima c'era distanza tra la domanda richiesta dai lagunari e l'offerta dei rosanero, ad oggi secondo il Giornale di Sicilia il negoziato avrebbe preso una svolta importante. Sia da un lato che dall'altro, ovviamente. Perché il club siciliano ne avrebbe abbastanza di aspettare e sarebbe disposto ad alzare l'offerta pur di ingaggiare al più presto il difensore.