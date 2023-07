Palermo, Pigliacelli: “Abbiamo ciò che serve per andare in A. Su Desplanches…”

Intervenuto in conferenza stampa, Mirko Pigliacelli ha parlato della prossima stagione e delle ambizioni personali. Il portiere del Palermo ha negato un possibile addio e si è detto convinto di poter raggiungere la Serie A: "Il mercato mi ha portato qualche interessamento, ma non mi hanno nemmeno fatto vacillare. Palermo è una città che merita la Serie A e io penso che abbiamo tutte le carte in tavola per raggiungerla. Sta solo a noi...". Poi sul ritiro: "Ci stiamo allenando e ci troviamo bene. Sono arrivati altri compagni e si sono subito integrati. Lucioni e Ceccaroni sono due grandi difensori. Anche Insigne e Mancuso sono due giocatori di grande esperienza. Vasic si è presentato al meglio. Credo proceda alla grande".