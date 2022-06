Palermo, quattro grandi ex rosanero sfideranno Baldini nella prossima stagione

Il Palermo torna finalmente nel calcio che conta. I rosanero hanno conquistato la promozione in Serie B dopo la finale playoff vinta col Padova . La squadra di Silvio Baldini ha fatto il salto di qualità nel mese di gennaio, mese in cui è approdato il tecnico sulla panchina dei siciliani. L'allenatore toscano gestirà la squadra nel suo ritorno in Serie B dopo 3 anni di assenza: non solo perché lo prevede il contratto ma perché il presidente Mirri lo ritiene uno dei grandi artefici di una promozione che fino a un mese fa sembrava solo un sogno.

Il prossimo campionato di Serie B si appresta ad essere molto agguerrito, vista la presenza di club che hanno militato per parecchi anni in Serie A come Genoa e Cagliari. Baldini affronterà però quattro allenatori che hanno vestito la maglia del Palermo: Lamberto Zauli, autore di un ottimo lavoro con la Juventus U23 in Serie C e nuovo allenatore del Sudtirol. Zauli è solamente il primo di una serie di ex calciatori rosanero che incroceranno da allenatori il Palermo: gli altri sono Fabio Caserta con il Benevento, tecnico vicinissimo ad allenare i rosa al primo anno di Serie C, Fabio Grosso, con gli ormai acerrimi rivali del Frosinone e Fabio Liverani con il Cagliari, retrocesso dalla Serie A e tra i candidati alla vittoria finale.