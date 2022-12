Palermo, Rinaudo: “City Group dà supporto importante. Mercato? Coglieremo occasioni”

"È una Serie B equilibratissimo con squadre che hanno valori assoluto. Tutte possono vincere o perdere contro chiunque. Il nostro è un percorso iniziato in ritardo, ma il lavoro sta andando avanti, con il supporto del City Group e della città di Palermo, stiamo facendo qualcosa d'importante. Il confronto con il City Group il confronto è quotidiano e costante. La riprova è l'arrivo di Claudio Gomes che sta facendo bene ambientandosi in pochissimo tempo. Il nostro rapporto con Manchester è stretto e questo ci fa sentire tutto il loro supporto. Mercato? Ci possono essere delle opportunità a gennaio, ma adesso siamo concentrati solo sulle ultime due gare del 2022. Se ci saranno occasioni per migliorare non ce le faremo sfuggire. Playoff? Ci guardiamo attorno. Dobbiamo essere positivi nonostante le difficoltà del campionato, ma con la consapevolezza delle nostre qualità".