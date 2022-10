Palermo, Rinaudo confermato direttore sportivo

Leandro Rinaudo e' stato confermato direttore sportivo del Palermo. Lo comunica il club siciliano in una nota sul proprio sito ufficiale. "Il Palermo F.C. comunica di aver formalizzato l’incarico di direttore sportivo a Leandro Rinaudo. A Leandro un nuovo in bocca al lupo da parte del City Football Group, del Presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero", si legge nel comunicato del Palermo. Dopo l'addo di Renzo Castagnini, Rinaudo aveva preso il suo posto e aveva condotto gli ultimi giorni di calciomercato ma sempre come d.s. “ad interim”. L’avventura di Rinaudo con il club di Viale del Fante è cominciata nel 2019, l’anno della ripartenza dopo il fallimento, dove si è occupato del settore giovanile.