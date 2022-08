Palermo, Sala: “Dobbiamo mantenere la categoria. Calore di questa piazza…”

Prime parole del nuovo calciatore del Palermo Marco Sala che questa mattina si è presentato in conferenza stampa. Il terzino sinistro rosanero, che ha già esordito in Coppa Italia e alla prima di campionato, ma è attualmente infortunato ha detto: "Sono felice e orgoglioso di essere qui, una città e una tifoseria calorosa e poche piazze in Italia possono avere tanto. Ho visto la partita contro l’Ascoli dalla tribuna e mi sono reso conto del tifo che c’è. Abbiamo bisogno dei tifosi, siamo appena saliti dalla Lega Pro, in B una neopromossa deve conquistarsi ogni singolo punto. Il Palermo deve avere come obiettivo quello di mantenere e consolidare la categoria e mettere le basi per quella successiva. Se il Palermo ha deciso di puntare su di me significa che la retrocessione con il Crotone non abbia inciso più di tanto nella loro scelta. Consigli da dare ai compagni? L’importanza della coesione del gruppo che è particolare in questo campionato”.