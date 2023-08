Palermo, salta il colpo Diego Valencia

Diego Valencia non vestirà la maglia rosanero. Quello che doveva essere il grande colpo in attacco del Palermo è sfumato proprio ad un passo dall'ufficialità del trasferimento. Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana, pare che ci siano stati dei problemi durante le visite mediche che non hanno convinto il club siciliano. Precisamente, una idoneità parziale allo svolgimento dell'attività sportiva. Ancora in tempo per tornare indietro e non chiudere la trattativa, il Palermo ha optato per non correre rischi ed esercitare questa opzione. L'attaccante cileno, dal canto suo, si è aggiunto nuovamente al ritiro con quella che doveva essere la sua ex squadra ed è tornato a disposizione di Paulo Sousa.