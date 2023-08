Palermo, Saric ha detto di “si” all’Antalyaspor

Giornata no per il Palermo, che dopo aver visto sfumare i colpi Prati e Morutan potrebbe dover dire addio anche a Dario Saric. Come noto già da diversi giorni, il centrocampista è entrato nel mirino dell'Antalyaspor, club turco pronto a tutto per averlo quest'estate. E pare facciano veramente sul serio. Secondo quanto riportato da quotidiano Lider Gazete, tra giocatore e club vi sarebbe già il "si" e un accordo per il trasferimento immediato in Turchia. Manca solo l'approvazione dei rosanero per mandare in porto l'operazione, che pare possa non arrivare. Il club di Viale del Fante non vuole liberarsi del centrocampista e proverà a fare muro.