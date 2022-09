Palermo, Saric: “Orgoglioso di vestire la maglia rosanero”

"E' stata una trattativa molto lunga, il mercato estiva dura tanto. Ci sono dinamiche, accordi, le trattative si allungano, soprattutto se ci sono tante squadre, e per un giocatore e più difficile. Non si allena con costanza e perde la forma fisica. Sto cercando di recuperare anche in settimana con lavori più lunghi. Sono fiducioso, riuscirò ad entrare in forma in breve tempo lavorando con lo staff. Per me è un motivo di orgoglio essere qui, mi dà la carica e la motivazione per migliorarmi ancora di più. Se un gruppo come il City sceglie me, questo mi dà la carica per gare sempre di più. Darò il 100% del mio potenziale. L'impatto con la realtà è stato incredibile, appena mi hanno parlato di Palermo mi sono subito acceso. Ricordo quando ero venuto a giocare qui, in questo stadio. Non vedevo l'ora di giocare al Barbera. Sono rimasto impressionato dallo stadio, dall'ambiente, dall'atmosfera della partita“.